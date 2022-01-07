VakıfBank yeni yıla galibiyetle başladı

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Salon: Burhan Felek

Hakemler: Tuncay Sevim, Selçuk Görmen

Yeşilyurt: Derin Ezgi Taşdemir 3, Dominika Strumino 11, Elisa Tuana Köse 6, Nilsu Şen 1, Bilge Paşa 8, Kelsey Veltman 7

VakıfBank: Buket Gülübay 6, Tuğba Şenoğlu 6, Kübra Çalışkan 11, Melis Gürkaynak 5, Meryem Boz 11, Derya Cebecioğlu 15

Setler: 20-25, 13-25, 14-25

Süre: 67 dakika (24, 20, 23)

Son Kulüpler Dünya şampiyonu VakıfBank, yeni yıldaki ilk maçında Yeşilyurt’u 3-0 yenerek ligde 14. maçında 12. galibiyetini aldı.

Burhan Felek Voleybol Salonu’ndaki mücadelenin ilk setini 25-20 kazanan VakıfBank, 2. sette de ritmini korudu ve 25-13’lük skorla durumu 2-0’a getirdi. Son sette de rahat bir oyun ortaya koyan sarı-siyahlılar, seti 25-14 maçı ise 3-0 kazanmayı başardı.

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VakıfBank’ta Derya Cebecioğlu 15 sayıyla karşılaşmasının en skorer ismi olurken, Meryem Boz ve Kübra Akman ise 11’er sayı ile çift hanelere ulaşan diğer isimler oldular. Sarı-siyahlılar böylece Sultanlar Ligi’nin ikinci yarısına galibiyetle başladı.



Giovanni Guidetti: "Sporcularımız son derece motive ve önümüzdeki maçların öneminin farkında"

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Oldukça zorlu bir döneme giriyoruz. Ocak ayı içerisinde çok önemli mücadelelerimiz var. Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe gibi güçlü ekiplerle karşılaşacağız. Ayrıca CEV Şampiyonlar Ligi’nde de önemli bir maçımız var. Dünya şampiyonluğunun ardından tabii ki çok mutlu ve motiveyiz. Ancak söylediğim gibi bu ay içinde önemli maçlara çıkacağız. Sporcularımız da son derece motive ve bu maçların öneminin farkında” ifadelerini kullandı.

VakıfBank, 12 Ocak Çarşamba saat 17.00’de AXA Sigorta Kupa Voley maçında Galatasaray'ı konuk edecek.