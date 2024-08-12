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VakıfBank yeni sezon için hazırlıklara başladı

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#Vakıfbank Spor Kulübü#Vakıfbank#Voleybol
VakıfBank yeni sezon için hazırlıklara başladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 21:32

VakıfBank Spor Kulübü, yeni sezon için hazırlıklarına başladı. VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, sezon öncesi sağlık testleri yapıldı.

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Kulübün sağlık sponsoru Academic Hospital'dan yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı ekibin oyuncuları, teknik ekibi ve idari kadrosu, detaylı ve kapsamlı sağlık kontrolünden geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Academic Group Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, "Türk voleyboluna emek veren, 100'ün üzerinde milli sporcu yetiştiren böylesine güzide bir kulübe sponsor olmaktan Türkiye'nin voleybolda kazandığı başarılara destek vermekten büyük bir mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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#Vakıfbank Spor Kulübü#Vakıfbank#Voleybol

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