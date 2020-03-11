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Voleybol
Haber Giriş: 11.03.2020 - 09:57,Son Güncelleme:/

VakıfBank yarı final için sahada

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VakıfBank yarı final için sahada
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VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında 3-0 yendiği Dinamo Moskova'yı yarın rövanşta ağırlayacak.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanşında yarın Rus ekibi Dinamo Moskova'yla İstanbul'da karşılaşacak.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

Rusya'da geçen hafta oynanan ilk maçı 3-0 kazanan VakıfBank, yarı final yolunda büyük bir avantaj elde etti.

Sarı-siyahlılar, İstanbul'daki maçta iki set alması durumunda adını yarı finale yazdıracak. Dinamo Moskova'nın 3-0 ya da 3-1 galibiyeti durumunda karşılaşmada altın set oynanacak ve yarı finale çıkan takımı bu set belirleyecek.

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