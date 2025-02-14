VakÄ±fBank ve KAÃ‡UVâ€™dan kanserli Ã§ocuklar iÃ§in â€˜umutâ€™ dolu buluÅŸma

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VakÄ±fBank Spor KulÃ¼bÃ¼ ve Kanserli Ã‡ocuklara Umut VakfÄ± (KAÃ‡UV), 15 Åžubat Ã‡ocukluk Ã‡aÄŸÄ± Kanser GÃ¼nÃ¼â€™ne dikkat Ã§ekmek iÃ§in VakÄ±fBank Spor SarayÄ±â€™nda geÃ§en yÄ±l olduÄŸu gibi bu yÄ±l da anlamlÄ± bir etkinliÄŸe imza atmaya hazÄ±rlanÄ±yor. SatÄ±ÅŸlardan elde edilen gelirlerin kanserli Ã§ocuklarÄ±n tedavisinde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± â€˜Umut Kafeâ€™ isimli araÃ§, Sultanlar Ligiâ€™nde 16 Åžubat Pazar gÃ¼nÃ¼ AydÄ±n BÅžB ile oynanacak maÃ§ Ã¶ncesinde VakÄ±fBank Spor SarayÄ±â€™nÄ±n Ã¶nÃ¼nde kurulacak.

EtkinliÄŸe destek olmak amacÄ±yla tezgÃ¢hÄ±n baÅŸÄ±na geÃ§ecek kulÃ¼p menajeri Banu Can SchÃ¼rmann, baÅŸantrenÃ¶r Giovanni Guidetti ve sporcular, kanserli Ã§ocuklar iÃ§in taraftarlara satÄ±ÅŸ yapacak. Etkinlik sÄ±rasÄ±nda Umut Kafeâ€™de en az 200 TL deÄŸerinde Ã¼rÃ¼n satÄ±n alan ilk 50 taraftara, AydÄ±n BÅžB ile oynanacak karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n maÃ§ biletleri hediye edilecek.

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