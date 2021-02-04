VakıfBank, üst üste 12'inci kez çeyrek finalde!
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu’ndaki son maçında Maritza Plovdiv’i 25-11, 25-20, 25-27 ve 25-14’lük setlerle 3-1 yenerek üst üste 12. kez çeyrek finale çıktı.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Polonya'da düzenlenen 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. Ayak altıncı ve son maçında Bulgaristan ekibi VC Maritza Plovdiv'i 25-11, 25-20, 25-27 ve 25-14'lük setlerle 3-1 yenerek, gruptan namağlup lider olarak çeyrek finale çıktı.
Avrupa'nın en büyük kupasını dört kez müzesine götüren sarı-siyahlılar, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 12'nci kez çeyrek finale yükseldi.
Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 13 maçı kazanan VakıfBank'ın çeyrek finaldeki rakibi 12 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekiminde belli olacak.
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