Vakıfbank, Türk Hava Yolları karşısında galip!

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VakıfBank, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Nurper Özbar, Ebru Kaya
Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Ada Germen Korkmaz, Çağla Çiçekoğlu, Alecrim)
VakıfBank: Bosetti, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk (Ayça Aykaç, Xinyue, Derya Cebecioğlu, Frantti)
Setler: 26-28, 23-25, 25-18, 18-25
Süre: 103 dakika