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Vakıfbank, Türk Hava Yolları karşısında galip!

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#Vakıfbank#Sultanlar Ligi#Türk Hava Yolları
Vakıfbank, Türk Hava Yolları karşısında galip
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 22:32

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında VakıfBank, konuk olduğu Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti.

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VakıfBank, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Nurper Özbar, Ebru Kaya

Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Ada Germen Korkmaz, Çağla Çiçekoğlu, Alecrim)

VakıfBank: Bosetti, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk (Ayça Aykaç, Xinyue, Derya Cebecioğlu, Frantti)

Setler: 26-28, 23-25, 25-18, 18-25

Süre: 103 dakika

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#Vakıfbank#Sultanlar Ligi#Türk Hava Yolları

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