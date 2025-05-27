VakıfBank, Tijana Boskovic transferini resmen açıkladı

Haberin Devamı

VakıfBank, yıldız pasör çaprazı Tijana Boskovic’i transfer ettiğini duyurdu.

2015-2016 sezonundan bu yana Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı Dynavit forması giyen Boskovic, yeni sezon itibarıyla VakıfBank'ta forma giyecek.

Boskovic: VakıfBank benim için büyük bir meydan okuma

VakıfBank’ın yeni transferi Tijana Boskovic, sarı siyahlılardaki ilk röportajında VakıfBank’a kupalar kazanmak için geldiğini söyledi.

Sırp pasör çaprazının öne çıkan ifadeleri şu şekilde: “En başından beri voleybolun sevdiğim bir spor olduğunu biliyordum. Sahada kendimi çok iyi hissediyordum. Bu spora başladıktan birkaç yıl sonra da profesyonel oldum. Bu yüzden 10 yıldan fazladır hayalimi yaşıyorum. Birçok harika antrenör ve oyuncuyla aynı tutkuyla çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Umarım ilerde daha fazlasını verebilirim.

Haberin Devamı

'VakıfBank’ın bir parçası olduğum için çok mutluyum'

VakıfBank büyük bir kulüp ve organizasyon. Bunun bir parçası olduğum için çok mutluyum. Harika bir başantrenör ve oyuncu grubu ile çalışacağım için heyecanlıyım. Birlikte güzel başarılar elde edebileceğimize inanıyorum. Bu kulüp şimdiden pek çok kupa kazandı. Umarım katkılarımla ve performansımla daha da fazlasını kazanırız. Bu benim için büyük bir meydan okuma olacak. Umarım gelecek yıl eğlenceli anılarımız olur. Oyuncu olarak elimden gelenin en iyisini yapacağım. Gelecek yıl taraftarların desteğini bekliyorum. Gelecek sezon görüşmek üzere.”

Tijana Boskovic'in kariyeri

8 Mart 1997’de dünyaya gelen Sırp pasör çaprazı, kariyeri boyunca sayısız başarıya imza attı. ZOK Hercegovac altyapısında başlayan voleybol yolculuğunda ardından ZOK Partizan Vizura forması giydi. 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nın en değerli oyuncusu seçilen Boskovic, 2017 CEV Avrupa Şampiyonası, 2018 FIVB Dünya Şampiyonası, 2018 CEV Kupası, 2019 Kupa Voley, 2019 CEV Avrupa Şampiyonası, 2019 Şampiyonlar Kupası, 2020 Şampiyonlar Kupası, 2022 Dünya Şampiyonası organizasyonlarının da en değerli oyuncusu oldu.

2017, 2018 ve 2019’da CEV’de yılın kadın voleybolcusu seçilen başarılı oyuncu, bunun yanı sıra 2017 FIVB Dünya Grand Prix’si, 2016, 2017, 2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 2018-2019 Sultanlar Ligi, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nde en iyi pasör çaprazı seçildi. Boskovic ayrıca 2018 ile 2019’da Sırbistan’da yılın kadın sporcusu oldu.

Haberin Devamı

Olimpiyatlarda iki kez kürsüye çıktı

Sırbistan Milli Takımı ile birçok başarı elde eden Boskovic; 2017 CEV Avrupa Şampiyonası, 2018 FIVB Dünya Şampiyonası, 2019 CEV Avrupa Şampiyonası, 2022 Dünya Şampiyonası, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası şampiyonlukları yaşadı. Olimpiyatlarda iki kez kürsüye çıkan Sırp oyuncu, 2016 Rio’da gümüş madalya alırken, 2020 Tokyo’da da bronz madalyanın sahibi oldu.

2013-2014 sezonunda Sırbistan şampiyonu olan Boskovic, 2013 ve 2014’te Sırbistan Süper Kupa’yı kazandı. Boskovic; 2016 FIVB Dünya Kulüpler, 2018 CEV Kupası, 2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası, 2019 Kupa Voley, 2019 Şampiyonlar Kupası, 2020 Şampiyonlar Kupası ve 2022 CEV Kupası şampiyonlukları da yaşadı.