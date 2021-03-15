VakıfBank Spor Kulübüne ABD'den 4 iletişim ödülü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kazandığı 3 Dünya Kulüpler Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' unvanının sahibi VakıfBank, dijital dünyada da kreatif içerikleriyle ödüller almaya devam ediyor.

ABD'de düzenlenen Uluslararası Mercury Mükemmellik Ödülleri'nde 'Sosyal Medya Yönetimi' kategorisinde 'Altın ödülün' sahibi olan VakıfBank'ın, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü için hazırladığı özel şarkıyı duyurduğu reklam filmi de jüri tarafından ödüle layık görüldü. "Kimsenin çıkmadığı yere yükselecek tüm kız çocuklarına Efsane'den armağan olsun" sloganıyla hazırlanan film, 'TV Reklam Filmi' kategorisinde 'Altın ödül' alırken, 'Spor Videosu' kategorisinde de 'Onur ödülünün' sahibi oldu.

VakıfBank'a son ödül ise oyun temalı içeriğinden geldi. 2020-2021 sezonu kadro tanıtımını da sosyal medyadan son yılların popüler oyun tarzlarından battle royale temalı videoyla paylaşan sarı-siyahlılar, 'Vakıf Battleground' isimli paylaşımıyla da 'Spor Videosu' kategorisinde 'Bronz ödül' kazandı.