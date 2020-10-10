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Voleybol
Haber Giriş: 10.10.2020 - 19:04 | Son Güncelleme:

VakıfBank Spor Kulübünden kız çocuklarına özel şarkı

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VakıfBank Spor Kulübünden kız çocuklarına özel şarkı
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VakıfBank Spor Kulübü, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel şarkı yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Kimsenin çıkmadığı yere yükselecek tüm kız çocuklarına efsaneden armağan olsun." sloganıyla hazırlatılan şarkı, kız çocuklarına armağan edildi.

Küçük yaşta başladıkları profesyonel kariyerlerinde birçok önemli başarı kazanan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı sporcuları, şarkıyla kız çocuklarına cesaret ve öz güven mesajı gönderdi. Sarı-siyahlı sporcular, kızları pes etmemeye ve hep güçlü olmaya çağırdı.

Şarkıdaki "Bu takım için önemlisin! Gözümde çok değerlisin!" sözleriyle de VakıfBank'ın kız çocuklarına verdiği desteğin altı çizildi.

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