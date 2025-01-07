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VakıfBank, Slovenya'dan galip dönüyor

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#Vakıfbank#CEV Şampiyonlar Ligi#Voleybol
VakıfBank, Slovenyadan galip dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 22:21

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Slovenya ekibi Calcit Kamnik'i 3-0 mağlup etti.

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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Slovenya ekibi Calcit Kamnik'i deplasmanda 3-0 yendi.

VakıfBank, başkent Lübliyana'daki Tivoli Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı 25-22, 25-18 ve 25-23'lük set sonuçlarıyla 3-0 kazandı.

Grupta 5'te 5 yapan VakıfBank, 15 puanla zirvede yer alıyor. Son sıradaki Slovenya temsilcisinin ise puanı bulunmuyor.

Gruptan çıkmayı garantileyen VakıfBank, 22 Ocak'ta deplasmanda İtalya'nın Numia Vero Volley takımıyla karşılaşacak.

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#Vakıfbank#CEV Şampiyonlar Ligi#Voleybol

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