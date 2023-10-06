VakıfBank sezonu açtı, hedefler açıklandı: Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonluğunu istiyoruz

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CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nin son şampiyonu VakıfBank, 2023-2024 sezonunu dün başkan Abdi Serdar Üstünsalih, genel menajer Banu Can Schürmann, başantrenör Giovanni Guidetti ve oyuncuların katıldığı etkinlikle açtı.

VakıfBank Spor Sarayı’nda düzenlenen organizasyonda konuşan başkan Üstünsalih “37 yılı geride bıraktığımız kadın voleybolunda doğru adımlar atmaya devam edeceğiz. Daha nice şampiyonluklara beraber yürüyeceğiz. Sarı-siyah renklerin Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonluklarını istiyoruz” dedi.

ÇOK SIKI ÇALIŞACAĞIZ

Guidetti de heyecanlı olduklarını belirterek “Bu sezon birçok yeni oyuncu aramıza katıldı. 6 yeni oyuncumuz var. Teknik ekibe de yeni kişiler katıldı. Bu takımda olmak çok önemli ve bunun için sıkı çalışacağız. İyi bir sezon olmasını diliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

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