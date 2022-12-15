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VakıfBank set vermeden yarı finalde!

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#Vakıfbank#Voleybol#Dünya Şampiyonası
VakıfBank set vermeden yarı finalde
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 22:30

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde temsilcimiz VakıfBank, B Grubundaki ikinci maçında Brezilya ekibi Gerdau Minas'ı 3-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

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Grup aşamasını 2'de 2 yaparak namağlup lider tamamlayan VakıfBank'ın yarı finaldeki rakibi ise A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan ekip olacak. VakıfBank, yarı final mücadelesini 17 Aralık Cumartesi saat 20.00'de oynayacak.

FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde oynanan diğer mücadelede İtalyan temsilcisi Prosecco Doc Imoco Conegliano, Brezilya ekibi Dentil Praia Clube'yi 3-0 (25-22, 25-21, 25-21) mağlup etti.

Bu sonucun ardından temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit ile Prosecco Doc Imoco Conegliano takımları yarı finale yükselen takımlar oldu. Brezilya ekibi Dentil Praia Clube ise turnuvaya veda etti.

FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonasının üçüncü gününde yarın oynanacak maç programı şu şekilde:

16.00 Eczacıbaşı Dynavit - Prosecco Doc Imoco Conegliano

19.00 Gerdau Minas - Kuanysh Club

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SALON: Antalya

HAKEMLER: Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)

VakıfBank: Cansu, Gabi, Zehra, Egonu, Daalderop, Ogbogu, Ayça (L) (Buket, Karutasu, Bajema)

GERDAU MINAS: Kisy, Priscila, Kudiess, Heldes, Yonkara, Thaisa, Nyeme (L) (Ackeline, Larissa)

SETLER: 25-22, 26-24, 25-21

SÜRE: 1 saat 26 dakika (25,29,32)

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#Vakıfbank#Voleybol#Dünya Şampiyonası

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