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VakıfBank set vermeden kazandı

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#Vakıfbank#Aras Kargo#Voleybol
VakıfBank set vermeden kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 21:42

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında VakıfBank, deplasmanda karşılaştığı Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti.

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında VakıfBank, deplasmanda Aras Kargo'yu 3-0 yendi.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Eyüpcan Kayışoğlu, Serhat Semiz

Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Klimets, Olaya, Perez, Merve Atlıer, Büşra Güneş (Simay Kurt, Elif Kapar, Elisa Tuana Köse, Selen Köse)

VakıfBank: Sıla Çalışkan, Bosetti, Zehra Güneş, Van Ryk, Frantti, Deniz Uyanık (Aylin Acar, Cansu Özbay, Kipp, Bahar Akbay)

Setler: 10-25, 22-25, 21-25

Süre: 79 Dakika (24, 27, 28 )

 

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#Vakıfbank#Aras Kargo#Voleybol

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