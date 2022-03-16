VakÄ±fBank, Åžampiyonlar Liginde Ã¼st Ã¼ste 10â€™uncu kez yarÄ± finalde

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VakÄ±fBankta Isabelle Haak 28 sayÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n en skorer ismi olurken Ä°sveÃ§li yÄ±ldÄ±z bu performansÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n en deÄŸerli oyuncusu da seÃ§ildi. Gabinin 19, Michelle Bartsch-Hackleynin 15 sayÄ± kaydettiÄŸi maÃ§ta Zehra GÃ¼neÅŸ ise 11 sayÄ±yla Ã§ift hanelere ulaÅŸtÄ±.



GIOVANNIÂ GUIDETTI: TAKIMIM BASKIYLA BAÅž EDEBÄ°LDÄ°ÄžÄ° Ä°Ã‡Ä°N Ã‡OK MUTLUYUM



KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan mÃ¼cadelenin zorluÄŸuna deÄŸinen VakÄ±fBank BaÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Giovanni Guidetti: Rakibimizin oyuncularÄ±nÄ±, koÃ§unu ve teknik ekibini kutlarÄ±m. Son derece iyi bir performans gÃ¶sterdiler. Burada da Polonyada da bizi bir hayli zorladÄ±lar. OyuncularÄ±mÄ± da kutluyorum Ã§Ã¼nkÃ¼ bÃ¼yÃ¼k bir baskÄ± altÄ±ndaydÄ±k. Ancak hep dediÄŸimiz gibi BaskÄ± bizim iÃ§in edilmiÅŸ bir ayrÄ±calÄ±ktÄ±r. Bu nedenle bugÃ¼n bu baskÄ±yÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in de takÄ±mÄ±m bu durumla bu kadar gÃ¼zel baÅŸ edebildiÄŸi iÃ§in de Ã§ok mutluyum ifadelerini kullandÄ±.Â



ISABELLE HAAK: HER SAYI Ä°Ã‡Ä°N Ã‡OK SABIRLI BÄ°R ÅžEKÄ°LDE MÃœCADELE ETMEMÄ°Z GEREKTÄ°



KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n en deÄŸerli oyuncusu seÃ§ilen VakÄ±fBankÄ±n pasÃ¶r Ã§aprazÄ± Isabelle Haak ise, Ã‡ok zorlu bir maÃ§ oldu. Rakibimizin Ã§ok iyi bir takÄ±m olduÄŸunu ve Ã§ok iyi savunma yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyorduk. Her sayÄ± iÃ§in Ã§ok sabÄ±rlÄ± bir ÅŸekilde mÃ¼cadele etmemiz gerekti. Rakibimiz son derece iyi bir performans ortaya koydu. Son bÃ¶lÃ¼mde zorlanmamÄ±za raÄŸmen ilk maÃ§Ä±n aksine iyi iÅŸ Ã§Ä±karttÄ±k yorumlarÄ±nda bulundu.Â



GABI: HER ZAMAN MOTÄ°VE OLMAMIZ VE OYUNUN Ä°Ã‡Ä°NDE KALMAMIZ BÄ°ZÄ° FARKLI KILAN EN Ã–NEMLÄ° ETKENLERDEN BÄ°RÄ°



VakÄ±fBankÄ±n BrezilyalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ± Gabi ise yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, BugÃ¼n bÃ¶yle zor bir maÃ§ olacaÄŸÄ±nÄ± bekliyorduk. Rakibimizi kutluyorum. MaÃ§ boyunca bir an bile pes etmediler bizi baskÄ± altÄ±nda tutmayÄ± baÅŸardÄ±lar. Uzun sÃ¼redir bu denli zorlu bir mÃ¼cadele ortaya koymamÄ±z gerekmemiÅŸti. Her zaman motive olmamÄ±z ve oyunun iÃ§inde kalmamÄ±z bizi farklÄ± kÄ±lan en Ã¶nemli etkenlerden biri ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â