VakÄ±fBank, Åžampiyonlar Liginde Ã¼st Ã¼ste 10â€™uncu kez yarÄ± finalde

Haberin Devamı

VakıfBankta Isabelle Haak 28 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken İsveçli yıldız bu performansıyla karşılaşmanın en değerli oyuncusu da seçildi. Gabinin 19, Michelle Bartsch-Hackleynin 15 sayı kaydettiği maçta Zehra Güneş ise 11 sayıyla çift hanelere ulaştı.



GIOVANNI GUIDETTI: TAKIMIM BASKIYLA BAŞ EDEBİLDİĞİ İÇİN ÇOK MUTLUYUM



Karşılaşmanın ardından mücadelenin zorluğuna değinen VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti: Rakibimizin oyuncularını, koçunu ve teknik ekibini kutlarım. Son derece iyi bir performans gösterdiler. Burada da Polonyada da bizi bir hayli zorladılar. Oyuncularımı da kutluyorum çünkü büyük bir baskı altındaydık. Ancak hep dediğimiz gibi Baskı bizim için edilmiş bir ayrıcalıktır. Bu nedenle bugün bu baskıyı yaşadığımız için de takımım bu durumla bu kadar güzel baş edebildiği için de çok mutluyum ifadelerini kullandı.



ISABELLE HAAK: HER SAYI İÇİN ÇOK SABIRLI BİR ŞEKİLDE MÜCADELE ETMEMİZ GEREKTİ



Karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçilen VakıfBankın pasör çaprazı Isabelle Haak ise, Çok zorlu bir maç oldu. Rakibimizin çok iyi bir takım olduğunu ve çok iyi savunma yaptığını biliyorduk. Her sayı için çok sabırlı bir şekilde mücadele etmemiz gerekti. Rakibimiz son derece iyi bir performans ortaya koydu. Son bölümde zorlanmamıza rağmen ilk maçın aksine iyi iş çıkarttık yorumlarında bulundu.



GABI: HER ZAMAN MOTİVE OLMAMIZ VE OYUNUN İÇİNDE KALMAMIZ BİZİ FARKLI KILAN EN ÖNEMLİ ETKENLERDEN BİRİ



VakıfBankın Brezilyalı yıldızı Gabi ise yaptığı açıklamada, Bugün böyle zor bir maç olacağını bekliyorduk. Rakibimizi kutluyorum. Maç boyunca bir an bile pes etmediler bizi baskı altında tutmayı başardılar. Uzun süredir bu denli zorlu bir mücadele ortaya koymamız gerekmemişti. Her zaman motive olmamız ve oyunun içinde kalmamız bizi farklı kılan en önemli etkenlerden biri şeklinde konuştu.