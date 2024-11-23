VakıfBank, Nilüfer Belediyespor Eker'e set vermedi!

Güncelleme Tarihi:
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında VakıfBank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 yendi.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Asiye Tuzkan, Sadettin Deneri
Nilüfer Belediyespor Eker: Eda Kafkas, Milenkovic, Zeynep Yaşar, Szczurowska, Melisa Ege Bükmen, Firdevs Kiremitçi (Işıl Öz, Selin Adalı, Ezgi Uludağ, Bilge Paşa, Selin Çalışkan )
VakıfBank: Frantti, Xinyue, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Bahar Akbay, Van Ryk ( Aylin Acar, Markova, Selin Yener, Deniz Uyanık, Bosetti, İlayda Naz Gergef)
Setler: 17-25, 15-25, 27-29
Süre: 85 dakika (24, 22, 39)