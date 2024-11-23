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VakıfBank, Nilüfer Belediyespor Eker'e set vermedi!

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#Vakıfbank#Nilüfer#Voleybol
VakıfBank, Nilüfer Belediyespor Ekere set vermedi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2024 17:11

VakıfBank, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 mağlup etti.

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında VakıfBank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 yendi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Asiye Tuzkan, Sadettin Deneri

Nilüfer Belediyespor Eker: Eda Kafkas, Milenkovic, Zeynep Yaşar, Szczurowska, Melisa Ege Bükmen, Firdevs Kiremitçi (Işıl Öz, Selin Adalı, Ezgi Uludağ, Bilge Paşa, Selin Çalışkan )

VakıfBank: Frantti, Xinyue, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Bahar Akbay, Van Ryk ( Aylin Acar, Markova, Selin Yener, Deniz Uyanık, Bosetti, İlayda Naz Gergef)

Setler: 17-25, 15-25, 27-29

Süre: 85 dakika (24, 22, 39)

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#Vakıfbank#Nilüfer#Voleybol

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