Vakıfbank Giovanni Guidetti ile sözleşme uzattığını açıkladı

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Vakıfbank, 2008 yılından bu yana görev yapan Giovanni Guidetti'nin sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

Vakıfbank Spor Kulübü'nün konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

Gio ile 20. Yıla!

2008 yılından bu yana kulübümüzde başantrenör olarak görev yapan ve kazandığımız sayısız şampiyonlukta büyük emeği bulunan Giovanni Guidetti ile önümüzdeki üç sezonu kapsayacak şekilde sözleşme uzatılmıştır.

Birlikte nice başarılara!



