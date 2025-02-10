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Vakıfbank Giovanni Guidetti ile sözleşme uzattığını açıkladı

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#Vakıfbank#Giovanni Guidetti#Sporanasayfa
Vakıfbank Giovanni Guidetti ile sözleşme uzattığını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 12:10

Vakıfbank Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda koç Giovanni Guidetti ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

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Vakıfbank, 2008 yılından bu yana görev yapan Giovanni Guidetti'nin sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

Vakıfbank Spor Kulübü'nün konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

Gio ile 20. Yıla!

2008 yılından bu yana kulübümüzde başantrenör olarak görev yapan ve kazandığımız sayısız şampiyonlukta büyük emeği bulunan Giovanni Guidetti ile önümüzdeki üç sezonu kapsayacak şekilde sözleşme uzatılmıştır.

Birlikte nice başarılara!

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#Vakıfbank#Giovanni Guidetti#Sporanasayfa

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