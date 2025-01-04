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VakıfBank, Galatasaray'a set vermedi

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#Vodafone Sultanlar Ligi#Vakıfbank#Galatasaray
VakıfBank, Galatasaraya set vermedi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2025 16:17

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında VakıfBank, Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi.

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Vodafone Sultanlar Ligi'nde ikinci yarının ilk hafta maçında VakıfBank, evinde Galatasaray Daikin'i set vermeden mağlup etti ve sezonun ilk haftasında aldığı mağlubiyetin intikamını almış oldu.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Gül

VakıfBank: Xinyue, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Bosetti)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Timmerman, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Sude Hacımustafaoğlu, Yasemin Özel, Aslıhan Kılıç, Bihter Yarkın)

Setler: 25-20, 25-16, 25-14

Süre: 75 dakika (28, 24, 23)

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#Vodafone Sultanlar Ligi#Vakıfbank#Galatasaray

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