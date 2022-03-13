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VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta deplasmanında set vermedi

#Galatasaray#Vakıfbank#Voleybol
VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta deplasmanında set vermedi

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi’nde 23’üncü haftanın kapanış mücadelesinde Galatarasay HDI Sigorta’ya konuk oldu.  Sarı-siyahlılar, rakibini 3-0 yenerek ligde liderliğini sürdürdü. VakıfBank’ta Isabelle Haak 20 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken; Gabi 13 sayıyla çift haneye ulaşan bir diğer isim oldu. 

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VakıfBank, ligde 23’üncü maçında 20’nci zaferini elde ederken; üst üste 13’üncü galibiyetini almış oldu. 

Sarı-siyahlılar, sıradaki maçında CEV Şampiyonlar Ligi’nde Developres Rzeszow ile çeyrek final rövanş karşılaşmasına çıkacak. Sarı-siyahlıların VakıfBank Spor Sarayı’nda Polonya ekibini ağırlayacağı mücadele 16 Mart Çarşamba TSİ 18.00’de başlayacak.

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Nurper Özbar, Aylin Turnaoğlu 

GALATASARAY HDI SİGORTA: Anthi Vasilantonaki 8, Sasa Planinsec 4, Gamze Kılıç 1, İlkin Aydın 7, Zeynep Sude Demirel 3, Alexia Ioana Carutasu 20, Gizem Güreşen (L), Beren Yeşilırmak, Fatma Beyaz, Sude Hacımustafaoğlu,  

VAKIFBANK: Kübra Akman 7, Cansu Özbay 2, Gabi 13, Zehra Güneş 5, Isabelle Haak 20, Michelle Bartsh-Hackley 7, Ayça Aykaç (L), Buket Gülübay 1, Meryem Boz 

SETLER: 17-25, 23-25, 16-25 

SÜRE: 75 dakika (24, 28, 23)

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#Galatasaray#Vakıfbank#Voleybol

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