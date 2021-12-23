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VakıfBank, Fransa’dan galibiyetle döndü

#Vakıfbank#ASPTT Mulhouse#Voleybol
VakıfBank, Fransa’dan galibiyetle döndü

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında deplasmanda Fransa temsilcisi ASPTT Mulhouse’u 3-0 mağlup etti.

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Mulhouse Spor Sarayı’nda oynanan ve Türkiye Paris Büyükelçisi Ali Onaner ile bölge milletvekili Bruno Fuchs’ın takip ettiği karşılaşmayı sarı siyahlı ekip, 19-25, 19-25 ve 17-25’lik setlerle 3-0 kazandı.

VakıfBank gruptaki 3’üncü maçında da galip gelerek 3’te 3 yaptı ve puanını 9’e yükselterek liderliğini sürdürdü. Fransız ekibi ise 2’nci mağlubiyetini tadarak 3 puanla 3’üncü sırada yer aldı.

Öte yandan Mulhouse Belediyesi Spordan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Beyaz ile büyükelçi Ali Onaner ve Strazburg Konsolosu Rami Şaylıman gün boyunca Mulhouse’da sarı siyahlı ekibi yalnız bırakmadı.

Müsabakanın ardından Türkiye Paris büyükelçisi Ali Onaner, ASPTT Mulhouse Başkanı Simon Muller ile VakıfBank’ın pasörleri Buket Gülübay ve Cansu Özbay, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

BÜYÜKELÇİ ALİ ONANER: BİZ HER ZAMAN SPORCULARIMIZIN YANINDAYIZ

Türkiye Paris Büyükelçisi Ali Onaner, "Bu akşam Mulhouse’da VakıfBank’ın bu başarısına birlikte şahit olduk. 3-0’lık galibiyeti, büyük yorgunluğa rağmen elde ettiler. Tebrik ediyoruz. Biz her zaman sporcularımızın yanındayız. Bundan sonra bu başarıların devamını istiyoruz. Bu başarıları desteklemek için yanlarında olacağız" dedi.

CANSU ÖZBAY VE BUKET GÜLÜBAY’DAN MAÇ YORUMU: ÇOK MUTLUYUZ

Takımın pasörlerinden Cansu Özbay, "Daha yeni Dünya Şampiyonası’ndan döndük, orada şampiyon olduk. Bugün de Mulhouse’da çok güzel bir maç oynadık. Çok güzel bir atmosfer vardı. 3-0 kazandık. Çok mutluyuz, ülkemize kazanarak dönüyoruz. Herkese teşekkürler" derken, Buket Gülübay, "Yılın son maçıydı. Puan kaybetmeden rahat bir şekilde kazandığımız için çok mutluyuz. Şimdi tatile çıkacağız. Bir sonraki devrede görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

ASPTT MULHOUSE BAŞKANI SIMON MULLER: VAKIFBANK’I BURADAN AĞIRLAMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM

ASPTT Mulhouse Başkanı Simon Muller ise "Maçta çok güzel bir ambiyans oldu. 3 bin 500 seyirci maçı takip etti., Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner de burada bizimle birlikte. VakıfBank’ı burada ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Seneyi çok güzel bir maçla noktaladık" ifadelerini kullandı.

SALON: Palais des Sports 

HAKEMLER: Salvis Kurtiss, Alexandros Mylonakis 

ASPTT MULHOUSE: Megan Viggars 2, Ivana Vanjak 4, Silke Van Avermaet 8, Georgia Lamprousi 1, Kimberly Drewniok 5, Pia Kastner 1, Anna Haak 8, Leandra Olinga-Andea, Amanda Coneo 8,   

VAKIFBANK: Cansu Özbay 1, Chiaka Ogbogu 4, Gabi 16, Isabelle Haak 22, Meryem Boz 1, Michelle Bartsch-Hackley 10, Zehra Güneş 10,  

SETLER: 19-25, 19-25, 17-25 

SÜRE: 70 dakika (23, 25, 22)

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#Vakıfbank#ASPTT Mulhouse#Voleybol

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