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VakıfBank 0-3 Fenerbahçe Opet (Spor Toto Şampiyonlar Kupası)

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#Spor Toto Şampiyonlar Kupası#Fenerbahçe Opet#Vakıfbank
VakıfBank 0-3 Fenerbahçe Opet (Spor Toto Şampiyonlar Kupası)
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2022 16:30

Fenerbahçe Opet, Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank'ı 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

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Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe Opet ile VakıfBank karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi kazanan Fenerbahçe Opet, kupayı müzesine götüren taraf oldu.

EGONU İLK KEZ OYNADI

2021- 2022 sezonunda mücadele ettiği tüm kupaları kazanan; Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonu olarak kusursuz bir sezon geçiren VakıfBank, kadın voleybolunun en büyük yıldızlarından biri olan Paola Egonu'yu kadrosuna kattı. Birçok turnuvadan sayısız ödül kazanan 23 yaşındaki İtalyan oyuncu, pasör çaprazı pozisyonunda görev yapıyor.

Egonu, Fenerbahçe mücadelesiyle ilk resmi maçına çıktı.

YENİ TRANSFERLER SAHNE ALDI

VakıfBank'ın yeni transferleri Paola Egonu, Kara Bajema, Nika Daalderop ve Bahar Akbay ilk kez sarı-siyahlı formayı giydi.

Sarı-lacivertli ekipte ise Macris Carneiro, Meryem Boz, Aslı Kalaç ve Ergül Avcı ilk resmi maçına çıktı.

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#Spor Toto Şampiyonlar Kupası#Fenerbahçe Opet#Vakıfbank

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