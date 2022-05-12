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Canlı: VakıfBank-Fenerbahçe Opet maçı

#Vakıfbank-Fenerbahçe Opet Maçı#Vakıfbank-Fenerbahçe Opet
Canlı: VakıfBank-Fenerbahçe Opet maçı

Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off Final Etabı 5. ve son maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i konuk ediyor. Kazanan takımın sezonu şampiyon tamamlayacağı mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

VakıfBank - Fenerbahçe Opet maçından en özel fotoğraflarVakıfBank - Fenerbahçe Opet maçından en özel fotoğraflar
VakıfBank - Fenerbahçe Opet maçından en özel fotoğraflar

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Fenerbahçe Opet ile VakıfBank, Sultanlar Ligi finali son maçında VakıfBank Spor Sarayı'nda karşı karşıya geliyor.

Maçta üçüncü set oynanıyor

VakıfBank 21-15 Fenerbahçe Opet

1. set sonucu: VakıfBank 25-23 Fenerbahçe Opet

2. set sonucu: VakıfBank 25-20 Fenerbahçe Opet

Seride 2-2 eşitlik bulunuyor. İlk maçı sarı-lacivertliler 3-1, ikinci müsabakayı da sarı-siyahlılar 3-1'lik skorla kazandı. Serinin 3. müsabakasını 3-1 alan Fenerbahçe seride 2-1 öne geçse de, VakıfBank 4. maçta geriden gelerek rakibini 3-2 yendi ve seriyi 2-2'ye taşıdı. 

Saat 19.00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda başlayan müsabakada TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara geliyor.

Beşiktaşlı Josef de Souza, Vakıfbank-Fenerbahçe maçını salondan izliyor.

Canlı: VakıfBank-Fenerbahçe Opet maçı

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SERİDE DURUM EŞİT

Misli.com Sultanlar Ligi’nde 2021-2022 sezonunun şampiyonunu belirleyecek final serisinin dördüncü maçında VakıfBank, Fenerbahçe’yi 3-2 yenerek durumu 2-2’ye getirdi.

Sultanlar Ligi Play-off Final etabı 4. maçında Fenerbahçe, VakıfBank'ı konuk etti. Fenerbahçe ilk 2 seti alarak, final serisinin 4. maçında setlerde 2-0 öne geçti. 3. ve 4. setleri alan VakıfBank maçı final setine taşıdı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan maçı VakıfBank 16-14 alarak maçı da 3-2 kazandı. Fenerbahçe Opet'te Melissa Vargas 32 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

 

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#Vakıfbank-Fenerbahçe Opet Maçı#Vakıfbank-Fenerbahçe Opet

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