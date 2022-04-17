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Vakıfbank Fenerbahçe Opet maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Vakıfbank#Fenerbahçe Opet#Voleybol
Vakıfbank Fenerbahçe Opet maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Vakıfbank Fenerbahçe Opet maçı, ile TVF Kadınlar Kupa Voley şampiyonu belli olacak. Vakıfbank'ın Türk Hava Yolları'nı mağlup ederek geldiği final etabına, Fenerbahçe ise Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup ederek adını yazdırmıştı. Peki, Vakıfbank Fenerbahçe Opet maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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Vakıfbank Fenerbahçe Opet maçı, kadınlar voleybolunda önemli bir rol oynayacak. Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley Yarı Final maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit’i 3-0 mağlup ederek finalde VakıfBank’ın rakibi olmuştu. VakıfBank ise Türk Hava Yolları’nı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı. Peki, Vakıfbank Fenerbahçe Opet maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

 

VAKIFBANK FENERBAHÇE OPET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

AXA Sigorta Kupa Voley'de VakıfBank-Fenerbahçe Opet arasında oynanacak olan final karşılaşması 17 Nisan Pazar günü saat 15.00de başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız ve TRT Spor 2 kanallarından canlı izlenebilecek.

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#Vakıfbank#Fenerbahçe Opet#Voleybol

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