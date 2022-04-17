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Vakıfbank Fenerbahçe Opet maçı, kadınlar voleybolunda önemli bir rol oynayacak. Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley Yarı Final maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit’i 3-0 mağlup ederek finalde VakıfBank’ın rakibi olmuştu. VakıfBank ise Türk Hava Yolları’nı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı. Peki, Vakıfbank Fenerbahçe Opet maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

VAKIFBANK FENERBAHÇE OPET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

AXA Sigorta Kupa Voley'de VakıfBank-Fenerbahçe Opet arasında oynanacak olan final karşılaşması 17 Nisan Pazar günü saat 15.00de başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız ve TRT Spor 2 kanallarından canlı izlenebilecek.