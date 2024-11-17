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VakıfBank evinde kazandı

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#Vakıfbank#Türk Hava Yolları#Voleybol
VakıfBank evinde kazandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 17:58

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında konuk ettiği Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti.

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-siyahlı ekip ligdeki 8. galibiyetine imza atarken, Türk Hava Yolları ise 3. kez kaybetti.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Erol Akbulut, İbrahim Acar

VakıfBank: Bosetti, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Xinyue, Derya Cebecioğlu)

Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Büşra Kılıçlı, Bergmann, Alecrim (Melis Yılmaz, Ada Germen, Çağla Çiçekoğlu)

Setler: 23-25, 25-22, 25-11, 25-18

Süre: 105 dakika (30, 29, 19, 27)

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#Vakıfbank#Türk Hava Yolları#Voleybol

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