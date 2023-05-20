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Vakıfbank Eczacıbaşı Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi Finali ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Finalde Türk gecesi

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#Eczacıbaşı#Vakıfbank#Voleybol
Vakıfbank Eczacıbaşı Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi Finali ne zaman saat kaçta hangi kanalda Finalde Türk gecesi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2023 10:26

Vakıfbank Eczacıbaşı voleybol maçı ile Şampiyonlar Ligi Finalinde iki Türk takımı karşı karşıya gelecek. Kadınlar Voleybolunun iki önemli takımı Vakıfbank ve Eczacıbaşı, ligde gösterdikleri mücadeleyi bu kez Avrupa'da gösterecek. Peki, Vakıfbank Eczacıbaşı Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi Finali ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

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Vakıfbank Eczacıbaşı Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi Finali sporseverlerin yakın takibinde yer alacak. İtalya’nın Torino kentinde karşı karşıya gelecek olan Vakıfbank ve Eczacıbaşı Dynavit final maçı 20 Mayıs Cumartesi günü Türkiye saati ile 18:30’da başlayacak. Peki, Vakıfbank Eczacıbaşı Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi Finali hangi kanalda? İşte, o detaylar

VAKIFBANK ECZACIBAŞI KADINLAR VOLEYBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ HANGİ KANALDA?

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi’nde Vakıfbank Eczacıbaşı Türk finali Tivibu Spor ve Tivibu Spor YouTube’dan 18.30'da canlı yayınlanacak.


TÜRKLERİN SEZONUNDA FİNAL MÜCADELESİ

Rüya gibi bir sezon geçiren CEV Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcilerimiz Vakıfbank, Eczacıbaşı Dynavit ve Fenerbahçe Opet, yarı finalde kıran kırana mücadeleler sergiledi. Fenerbahçe Opet ile eşleşen Vakıfbank, kendi evinde oynanan ilk maçta Fenerbahçe Opet’e karşı 3-0 kaybetmesine rağmen rövanş maçında aynı skorla kazanmayı bildi. Altın sete giden eşleşmeyi 15-12 kazanan Vakıfbank, finale ismini yazdırdı.

Turnuva ağacının öbür tarafında Milli oyuncumuz Ebrar Karakurt’un oynadığı İtalyan ekip Igor Gorgonzola ile eşleşen Eczacıbaşı Dynavit, Novara’da oynanan ilk maçı 3-2 kaybetmesine rağmen deplasmanda aldığı iki set ile avantajı yakaladı. Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan ikinci maçta 3-0’lık net bir galibiyetle seriyi bitiren Eczacıbaşı Dynavit, finale çıkan diğer Türk takımı oldu.

Tarihte ilk kez Avrupa kupalarında iki Türk takımının karşı karşıya geldiği Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi’nin İtalya’nın Torino kentinde oynanacak final mücadelesinde, ilk servis 20 Mayıs Cumartesi günü saat 18:30’da atılıyor. Final mücadelesi Tivibu Spor ve Tivibu Spor Youtube’dan şifresiz şekilde canlı yayınlanıyor.

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#Eczacıbaşı#Vakıfbank#Voleybol

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