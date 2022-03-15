Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

VakıfBank-Developres Rzeszow maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakadan bilgiler

#Vakıfbank-Developres Rzeszow Maçı#Vakıfbank-Developres Rzeszow Maçı Ne Zaman
VakıfBank-Developres Rzeszow maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda İşte müsabakadan bilgiler

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final için sahaya çıkıyor. VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında, Polonya temsilcisi Developres Rzeszow’u ağırlayacak. Peki, VakıfBank-Developres Rzeszow maçı ne zaman, saat kaçta?

Haberin Devamı

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı final bileti için sahaya çıkacak. Tarihinde 4 kez CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ve bu turnuvayı en çok kazanan iki takımdan biri olan sarı-siyahlılar, ilk maçta deplasmanda 3-2 yenildiği karşılaşmanın rövanşında Polonya temsilcisi Developres Rzeszow'u ağırlayacak. İşte, VakıfBank-Developres Rzeszow maçından bilgiler...

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele 16 Mart Çarşamba TSİ 18.00'de başlayacak. CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu eşleşmenin galibi yarı finalde Fenerbahçe'nin rakibi olacak.

Polonya temsilcisi Developres Rzeszow'u ağırlayacak VakıfBank'ta Başantrenör Giovanni Guidetti, mücadelenin zorlu geçeceğine dikkat çekti. Takımına güvendiğini belirten Guidetti, “Görevimizin çok zorlu olduğunu biliyoruz. Bizi büyük bir mücadele bekliyor. Baskıyı hissediyoruz ancak her zaman dediğimiz gibi; 'baskı bizim hak ettiğimiz bir ayrıcalık'. İlk maçta bize karşı harika bir performans gösterdiler. Hem takım olarak hem de bireysel olarak çok yetenekli bir ekibe karşı oynayacağız. Çok fazla hata yapmıyorlar. Oyunun her alanında güçlü ve komple bir ekip. Bu yüzden de bizi zorlu bir maç bekliyor” dedi.

Haberin Devamı

VakıfBank'ın yıldız pasörü Cansu Özbay da karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu. Özbay, “İlk maçta istediğimiz performansın uzağındaydık. Yaptığımız hataları tekrarlamamak için bu maça her zamanki gibi çok çalışarak hazırlanıyoruz. Çok daha dikkatli ve iyi bir takım oyunu ile seyircilerimizi her zamanki gibi mutlu edeceğimize ve turu geçeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

YARI FİNALDE RAKİP FENERBAHÇE

Bugüne kadar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Polonya ekiplerine karşı oynadığı 28 maçın 23'ünü kazanan VakıfBank'ın yarı finale yükselmek için Developres Rzeszow'u mağlup etmesi gerekiyor. Sarı-siyahlılar, karşılaşmayı 3-0 ya da 3-1 kazanması durumda yarı finale yükselen ekip olacak. VakıfBank, mücadeleyi 3-2 kazanırsa yarı final biletini alan ekibi altın set belirleyecek.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vakıfbank-Developres Rzeszow Maçı#Vakıfbank-Developres Rzeszow Maçı Ne Zaman

BAKMADAN GEÇME!

Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

#Rusya Ukrayna
Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud
İlk kez gribin altına düştü Covid-19 BİTTİ diyebilir miyiz Uzmanlar yanıtlıyor...

İlk kez gribin altına düştü! 'Covid-19 BİTTİ' diyebilir miyiz? Uzmanlar yanıtlıyor...

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

#Rusya Ukrayna
Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud
İlk kez gribin altına düştü Covid-19 BİTTİ diyebilir miyiz Uzmanlar yanıtlıyor...

İlk kez gribin altına düştü! 'Covid-19 BİTTİ' diyebilir miyiz? Uzmanlar yanıtlıyor...

#Koronavirüs