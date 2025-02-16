VakıfBank çocukluk çağı kanserlerine dikkat çekti

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VakıfBank Spor Kulübü ve Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanser Günü’ne dikkat çekmek için VakıfBank Spor Sarayı’nda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da anlamlı bir etkinliğe imza attı. Satışlardan elde edilen gelirlerin kanserli çocukların tedavisinde kullanıldığı ‘Umut Kafe’ isimli araç, maç öncesinde VakıfBank Spor Sarayı’nın önünde kuruldu. Etkinliğe destek olmak amacıyla tezgâhın başına geçen kulüp menajeri Banu Can Schürmann, başantrenör Giovanni Guidetti ve sarı siyahlı tüm oyuncular, kanserli çocuklar için taraftarlara satış yaptı. Teknik ekip de etkinlikte yer aldı. Etkinlik sırasında Umut Kafe’de en az 200 TL değerinde ürün satın alan taraftarlara, Aydın BŞB ile oynanan karşılaşmanın maç biletleri hediye edildi.

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Banu Can Schürmann erken teşhisin önemini vurgulardı

VakıfBank Spor Kulübü Genel Menajeri Banu Can Schürmann, KAÇUV etkinliği için bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu: “Geçen yılki güzel deneyimin ardından bu yıl da taraftarımızla burada buluşarak çocukluk çağı kanserlerine dikkat çekmeyi amaçladık. Sporcularımız ve teknik ekibimizin de dahil olduğu çok keyifli bir etkinlik oldu. VakıfBank Spor Kulübü olarak biz de “Sarı’yı fark et” diyoruz ve çocukluk çağı kanserlerinde erken teşhisin çok önemli olduğunu bu etkinlikle duyuruyoruz. VakıfBank Spor Sarayı’nda bizim çağrımıza kulak verip buraya gelerek KAÇUV’a destek olan herkese teşekkür ederiz. Birlikte daha güçlü ve umut dolu bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.”

Giovanni Guidetti: “KAÇUV’a destek olduğumuz için çok mutluyuz”

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, etkinlik sırasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bu organizasyonun bir parçası olduğumuz için çok mutlu ve gururluyuz. KAÇUV çok harika bir işe imza atıyor ve bizim katkımız tabii ki yaptıkları işin yanında çok küçük bir kısım ancak bu etkinliğe dahil olduğumuz için çok mutluyuz. KAÇUV’a geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Herkese katılımları nedeniyle teşekkür ediyoruz.”

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‘Böyle bir etkinliğe dahil olmak mutluluk veriyor’

VakıfBank oyuncuları, etkinliğe katılmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Aylin Sarıoğlu Acar, “Kanserli Çocuklara Umut Vakfı için güzel bir etkinliğe katıldık bugün. Herkese bize destekleri için teşekkür ederiz. Bu farkındalık projesi için burada olduğumuz için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı. Ayça Aykaç Altıntaş ise “Burada kahve yaparken çok keyif aldık. Bir hatamız olduysa özür dileriz. Buraya gelerek etkinliğe katılım sağlayan herkese çok teşekkür ederiz” dedi.