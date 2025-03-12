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VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde! Fenerbahçe geri dönüşü engelleyemedi

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#Fenerbahçe Medicana Vakıfbank Maçı#CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi#Voleybol Maçı
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Liginde yarı finalde Fenerbahçe geri dönüşü engelleyemedi
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 20:47

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe'yi normal sürede 3-1 mağlup ederek maçı altın sete taşıyan Vakıfbank, 15-11 kazanarak CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

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Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenen VakıfBank, altın seti de 15-11 kazanarak Dörtlü Final'e yükseldi.

İki Türk ekibini karşı karşıya getiren karşılaşmanın ilk setine Fenerbahçe, Vargas'ın üst üste bulduğu "ace"lerle etkili başladı. Sette 11-7 geriye düşen VakıfBank mola aldı. Karşılıklı molalardan sonra defansta ve blokta daha etkili olan sarı-lacivertli takım, ilk seti 25-19 önde bitirdi ve 1-0 öne geçti.

İkinci sette Fenerbahçe'nin Aslı Kalaç'ın bulduğu sayılarla 2-0 öne geçmesinin ardından sarı-siyahlı takım mola aldı. Ana Cristina'nın smaç sayılarına üst üste yaptığı bloklarla karşılık veren VakıfBank, 15-12 öne geçti ve Fenerbahçe molaya gitti. Sarı-siyahlı takım, çekişmeli geçen sette Markova ile etkili oldu ve seti 25-23 üstün tamamlayarak durumu 1-1 yaptı.

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Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette VakıfBank'ın 9-6 öne geçmesinin ardından Fenerbahçe mola aldı. İlerleyen bölümde de konuk ekip, üstün oyununu sürdürdü ve seti 25-20 önde tamamlayarak 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın dördüncü setine VakıfBank etkili başlasa da sarı-lacivertli takımın 12-10 öne geçmesiyle konuk ekip mola aldı. Büyük çekişmeye sahne olan seti VakıfBank, 26-24 önde bitirdi ve skoru 3-1'e getirerek mücadeleyi altın sete taşıdı.

Altın sete iyi başlayan Fenerbahçe 6-2 öne geçse de moladan sonra toparlanan VakıfBank, 15-11'lik skorla karşılaşmadan galip ayrıldı.

Sarı-siyahlılar, bu sonuçla İstanbul'da düzenlenecek Dörtlü Final'e adını yazdırdı.

Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ tribünden takip etti.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Yavuz Akdemir

Fenerbahçe Medicana: Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem, Drca (Gizem Örge, Meliha Diken, Arelya Karasoy, Safronova)

VakıfBank: Bosetti, Xinyue, Cansu Özbay, Markova, Van Ryk, Zehra Güneş (Ayça Aykaç Altıntaş, Frantti, Derya Cebecioğlu, Sıla Çalışkan)

Setler: 25-19, 23-25, 20-25, 24-26, 11-15

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Süre: 138 dakika (27, 29, 28, 35, 19)

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#Fenerbahçe Medicana Vakıfbank Maçı#CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi#Voleybol Maçı

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