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VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde! Fenerbahçe Opet altın sette kaybetti

#Vakıfbank#Fenerbahçe#Voleybol
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Liginde finalde Fenerbahçe Opet altın sette kaybetti

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'in 3-0 öne geçerek altın sete taşıdığı müsabakanın altın setinde rakibini 15-11 mağlup ederek finale yükseldi. Vakıfbank'ın finaldeki rakibi Imoco Conegliano'nun oldu.

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VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde normal setlerde Fenerbahçe Opet'e 3-0 kaybetmesine rağmen altın seti kazanarak finale yükseldi.

VakıfBank'ın finaldeki rakibi ise ise İtalyan ekibi Carraro Imoco Conegliano.

4’er şampiyonlukla turnuva tarihinin en çok zafer yaşayan iki ekibini karşı karşıya getirecek. CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’ne, 22 Mayıs’ta Slovenya’nın Ljubljana kenti ev sahipliği yapacak. 8. kez finalde boy gösterecek olan ve bu alanda rekoru elinde bulunduran VakıfBank, geçtiğimiz sezon da CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Imoco Conegliano ile mücadele etmişti. Sarı-siyahlılar son FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde de İtalyan ekibi finalde kozlarını paylaşmış ve dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Liginde finalde Fenerbahçe Opet altın sette kaybetti

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Karşılaşmanın ardından VakıfBank Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ferkan Merdan açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’yi tebrik ederek sözlerine başlayan Ferkan Merdan, "Gerçekten zorlu ve güzel bir oyun ortaya koydular. Tabii yarı finalde iki Türk takımının karşılaşması da böylesi bir kupada kadın voleybolunun geldiği noktayı da gösteriyor. Bizler takımımıza, ekibimize çok inanıyoruz. Böylesine bir atmosferde profesyonelce oyunlarını oynadılar. Sezonun başında kulüp başkanımız Abdi Serdar Üstünsalih’in ’35’inci sezonumuzda 5 kupaya talibiz’ diye bir hedefi vardı. İnşallah Slovenya’da rakibi de yenerek kupayı Türkiye’ye getireceğiz." dedi.

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#Vakıfbank#Fenerbahçe#Voleybol

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