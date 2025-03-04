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VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak

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#Vakıfbank#Fenerbahçe#CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Fenerbahçeyi ağırlayacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 11:41

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk müsabakasında temsilcilerimiz Vakıfbank ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

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Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk müsabakasında Çarşamba akşamı iki Türk ekibi VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya gelecek.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele ,saat 19.30'da başlayacak.

Karşılaşmada İtalyan Domingo Lot ile Erdal Akıncı hakem ikilisi görev yapacak.

Sarı-siyahlı ekip, ligde C Grubu'nu 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe Medicana ise D Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.

İki Türk takımı arasındaki çeyrek final rövanş mücadelesi, 12 Mart Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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#Vakıfbank#Fenerbahçe#CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

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