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VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u rahat geçti

#Misli.Com Sultanlar Ligi#Vakıfbank#Voleybol
VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyesporu rahat geçti

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi’nin 13. haftasında konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

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VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi’nin 13. haftasında konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Ebru Kaya, Metin Korkut
VakıfBank: Cansu Özbay, Kübra Çalışkan, Melis Gürkaynak, Isabelle Haak, Meryem Boz, Michelle Bartsch-Hackley, Zehra Güneş
Aydın BŞB: Merve Nur Öztürk, Greta Szakmary, Ergül Avcı Eroğlu, Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç, Anna Nicoletti, Ezgi Dağdelenler Bektaş, Duygu Düzceler
Setler: 25-21, 25-20, 25-16
Süre: 81 dakika (27’, 29’, 25’)

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#Misli.Com Sultanlar Ligi#Vakıfbank#Voleybol

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