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VakıfBank, ASPTT'yi 3-0 yenerek C Grubu'ndaki son karşılaşmalar öncesi adını çeyrek finale yazdırdı
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. etap ikinci maçında Fransa temsilcisi ASPTT'yi 3-0 mağlup etti.
Karşılaşma, yeni tip koronavirüs tedbirlerinden ötürü Polonya'nın Lodz kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynandı.
Mücadeleyi 25-15, 25-13 ve 25-18'lik setlerle kazanan VakıfBank, grupta 5'te 5 yaptı ve son maçlar öncesi adını çeyrek finale yazdırdı.
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