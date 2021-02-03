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GeriVoleybol VakıfBank, ASPTT'yi 3-0 yenerek C Grubu'ndaki son karşılaşmalar öncesi adını çeyrek finale yazdırdı
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Voleybol
Haber Giriş: 03.02.2021 - 21:46 | Son Güncelleme:

VakıfBank, ASPTT'yi 3-0 yenerek C Grubu'ndaki son karşılaşmalar öncesi adını çeyrek finale yazdırdı

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VakıfBank, ASPTT'yi 3-0 yenerek C Grubu'ndaki son karşılaşmalar öncesi adını çeyrek finale yazdırdı
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. etap ikinci maçında Fransa temsilcisi ASPTT'yi 3-0 mağlup etti.

Karşılaşma, yeni tip koronavirüs tedbirlerinden ötürü Polonya'nın Lodz kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynandı.

Mücadeleyi 25-15, 25-13 ve 25-18'lik setlerle kazanan VakıfBank, grupta 5'te 5 yaptı ve son maçlar öncesi adını çeyrek finale yazdırdı.

VakıfBank, ASPTTyi 3-0 yenerek C Grubundaki son karşılaşmalar öncesi adını çeyrek finale yazdırdı

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