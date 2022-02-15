VakıfBank ASPTT Mulhouse'u yenip namağlup çeyrek finale çıktı!

Haberin Devamı

Son Dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası Şampiyonu VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon grup etabını ASPTT Mulhouse zaferi ile noktaladı. B Grubu’nda geçtiğimiz hafta liderliği garantileyen sarı-siyahlılar, son grup maçında Fransa temsilcisini 3-0 yenerek namağlup bir şekilde adını çeyrek finale yazdırdı.

VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadeleye güçlü bir başlangıç yapan VakıfBank ilk seti 25-11 kazandı. Ritmini sonraki setlerde de koruyan sarı-siyahlılar 25-18 ve 25-21’lik setlerde karşılaşmadan 3-0 üstün ayrıldı.

VakıfBank’ta Meryem Boz ve Michelle Bartsch-Hackley 12’şer sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken Chiaka Ogbogu 11, Zehra Güneş 10 sayıyla çift hanelere ulaşan diğer isimler oldu. VakıfBank’ın ABD’li yıldızı Michelle Bartsch-Hackley performansıyla karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçildi.

Haberin Devamı

Giovanni Guidetti: “Rotasyon yapsak da sonuç değişmiyor”

Karşılaşmanın ardından konuşan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti: “Oyuncularımı bu denli odaklı ve dikkatli oynadıkları için tebrik ediyorum. Sezonun bu döneminde kadroda rotasyon yapıyoruz ancak rotasyona rağmen ortaya çıkan sonuç değişmiyor çünkü bu takım çok iyi oyunculardan kurulu. Bugün serviste, blokta, savunmada ve çok iyiydik. Bu kadar iyi bir fiziksel durumda oldukları için oyuncularımı bir kez daha kutluyorum” dedi.

Mücadelenin en değerli oyuncusu seçilen Michelle Bartsch-Hackley ise “Birkaç haftadır çok sıkı çalışıyoruz. Fiziksel anlamda kendimizi zorluyoruz. Bunun karşılığında da böyle performanslar ortaya koyabiliyor olmak çok güzel” ifadelerini kullandı.



Böylece VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde bugüne kadar yer aldığı tüm sezonlarda olduğu gibi gruptan çıkmayı başarmış oldu. Sarı-siyahlılar 2009-2010 sezonundan bu yana CEV Şampiyonlar Ligi’nde tüm sezonlarda grup lideri olma geleneğini de sürdürdü.

Haberin Devamı

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Maroszek Wojciech, Simonovska Sonja

VAKIFBANK: Cansu Özbay 1, Tuğba Şenoğlu 8, Chiaka Ogbogu 11, Meryem Boz 12, Isabelle Haak 5, Michelle Bartsch-Hackley 12, Derya Cebecioğlu 7, Zehra Güneş 10

ASPTT MULHOUSE: Georgia Lamprousi 4, Silke Van Avermaet 8, Kimberly Diwerniok 6, Pia Kastner 1, Anna Haak 2, Yossina Brean Pressley 7, Amanda Coneo 7

SETLER: 25-11, 25-18, 25-21

SET SÜRELERİ: 65 dakika (18’, 22’, 25’)