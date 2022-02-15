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VakıfBank ASPTT Mulhouse'u yenip namağlup çeyrek finale çıktı!

#Vakıfbank#CEV Şampiyonlar Ligi#ASPTT Mulhouse
VakıfBank ASPTT Mulhouseu yenip namağlup çeyrek finale çıktı

VakıfBank, lider olarak çeyrek finale yükselmeyi garantilediği CEV Şampiyonlar Ligi’nde son grup maçına çıktı. B Grubu’ndaki 6. maçında Fransız ekibi ASPTT Mulhouse’u ağırlayan sarı-siyahlılar karşılaşmayı 3-0 kazanarak namağlup şekilde çeyrek final biletini aldı.

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Son Dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası Şampiyonu VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon grup etabını ASPTT Mulhouse zaferi ile noktaladı. B Grubu’nda geçtiğimiz hafta liderliği garantileyen sarı-siyahlılar, son grup maçında Fransa temsilcisini 3-0 yenerek namağlup bir şekilde adını çeyrek finale yazdırdı.

VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadeleye güçlü bir başlangıç yapan VakıfBank ilk seti 25-11 kazandı. Ritmini sonraki setlerde de koruyan sarı-siyahlılar 25-18 ve 25-21’lik setlerde karşılaşmadan 3-0 üstün ayrıldı.

VakıfBank’ta Meryem Boz ve Michelle Bartsch-Hackley 12’şer sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken Chiaka Ogbogu 11, Zehra Güneş 10 sayıyla çift hanelere ulaşan diğer isimler oldu. VakıfBank’ın ABD’li yıldızı Michelle Bartsch-Hackley performansıyla karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçildi.

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Giovanni Guidetti: “Rotasyon yapsak da sonuç değişmiyor”

Karşılaşmanın ardından konuşan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti: “Oyuncularımı bu denli odaklı ve dikkatli oynadıkları için tebrik ediyorum. Sezonun bu döneminde kadroda rotasyon yapıyoruz ancak rotasyona rağmen ortaya çıkan sonuç değişmiyor çünkü bu takım çok iyi oyunculardan kurulu. Bugün serviste, blokta, savunmada ve çok iyiydik. Bu kadar iyi bir fiziksel durumda oldukları için oyuncularımı bir kez daha kutluyorum” dedi.

VakıfBank ASPTT Mulhouseu yenip namağlup çeyrek finale çıktı



Michelle Bartsch-Hackley: “Sıkı çalışmalarımızın karşılığını alıyor olmak çok güzel”

Mücadelenin en değerli oyuncusu seçilen Michelle Bartsch-Hackley ise “Birkaç haftadır çok sıkı çalışıyoruz. Fiziksel anlamda kendimizi zorluyoruz. Bunun karşılığında da böyle performanslar ortaya koyabiliyor olmak çok güzel” ifadelerini kullandı.

Böylece VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde bugüne kadar yer aldığı tüm sezonlarda olduğu gibi gruptan çıkmayı başarmış oldu. Sarı-siyahlılar 2009-2010 sezonundan bu yana CEV Şampiyonlar Ligi’nde tüm sezonlarda grup lideri olma geleneğini de sürdürdü.

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SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Maroszek Wojciech, Simonovska Sonja
VAKIFBANK: Cansu Özbay 1, Tuğba Şenoğlu 8, Chiaka Ogbogu 11, Meryem Boz 12, Isabelle Haak 5, Michelle Bartsch-Hackley 12, Derya Cebecioğlu 7, Zehra Güneş 10
ASPTT MULHOUSE: Georgia Lamprousi 4, Silke Van Avermaet 8, Kimberly Diwerniok 6, Pia Kastner 1, Anna Haak 2, Yossina Brean Pressley 7, Amanda Coneo 7
SETLER: 25-11, 25-18, 25-21
SET SÜRELERİ: 65 dakika (18’, 22’, 25’)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vakıfbank#CEV Şampiyonlar Ligi#ASPTT Mulhouse

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