VakıfBank altyapısından yetişen Liza Safronova, Fenerbahçe Medicana'da

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, daha önce VakıfBank ve Havran Belediyespor formaları giyen 19 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

VakıfBank alt yapısından yetişen Safronova, 19 Yaş Altı Milli Takımı ile 2023 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanırken, 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde eden ay-yıldızlı ekibin de kadrosunda yer aldı.

Öte yandan, sarı-lacivertli ekibin kadrosunda bulunan isimlerden Polonyalı pasör çaprazı Magdalena Stysiak ile ise 1 yıllık sözleşme yenilendiğini duyuruldu.