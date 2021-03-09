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Voleybol
Haber Giriş: 09.03.2021 - 20:38 | Son Güncelleme:

VakıfBank, 7. kez Kupa Voley şampiyonu

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VakıfBank, 7. kez Kupa Voley şampiyonu

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenen VakıfBank 7. kez kupanın sahibi oldu.

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenen VakıfBank, kupanın sahibi oldu.

Maça iyi başlayan ve skoru 4-0 yapan VakıfBank, etkili hücumlarıyla farkı 6 sayıya (9-3) kadar çıkardı. Teknik molayı 12-5 önde geçen sarı-siyahlılar, Zehra Güneş ve Meliha İsmailoğlu'nun beşer sayı ürettiği seti 25-18 almasını bildi.

İkinci sette tempoyu düşürmeyen VakıfBank, Haak ve Bartsch-Hackley'in etkili oyunuyla rakibine büyük bir üstünlük kurarak teknik molayı 12-3 önde geçti. Rakibinin farkı kapamasına izin vermeyen sarı-siyahlılar, bu seti de 25-19 alarak şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakaladı.
Dengeli başlayan üçüncü sette 10-10 beraberliğin ardından VakıfBank yakaladığı seriyle skoru 16-10 yaptı. Turuncu-beyazlı takımın farkı bir sayıya kadar (22-21) indirdiği son bölümde Haak ile üst üste sayılar üreten VakıfBank, seti 25-22 aldı.

Karşılaşmayı 3-0 kazanan VakıfBank, 2021 AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'in sahibi oldu.

20. kupa VakıfBank'ın

Kadın voleybolunda 1994-1995 sezonundan itibaren Türkiye Kupası olarak organize edilen 2003-2004'ten itibaren 5 sezon yapılmayan organizasyon, 2008-2009'dan bu yana 2015-2016 sezonu hariç Süper Kupa ve Kupa Voley olarak düzenlendi.

Bu sene 20. kez düzenlenen organizasyonda VakıfBank, 7. kez mutlu sona ulaştı.

VakıfBank, 1994-95, 1996-97, 1997-98, 2012-13, 2013-14 ve 2017-18 sezonlarından sonra kupaya bir kez daha uzandı.

VakıfBank, 7. kez Kupa Voley şampiyonu

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