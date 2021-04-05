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Voleybol
Haber Giriş: 05.04.2021 - 22:30 | Son Güncelleme:

VakıfBank: 3 - Türk Hava Yolları: 0

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VakıfBank: 3 - Türk Hava Yolları: 0

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4'üncülük etabı ikinci maçında Türk Hava Yolları'nı 3-0 yenen VakıfBank, seride durumu 2-0'a getirerek adını finale yazdırdı.

Final serisi 10 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak maçla başlayacak. Seride 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4'üncülük etabı - VakıfBank: 3 - Türk Hava Yolları: 0 
Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Gül
VakıfBank: Cansu Özbay, Kübra Çalışkan, Guimaraes, Haak, Bartsch, Zehra Güneş (Tuğba Şenoğlu, Ayça Aykaç, Gözde Yılmaz, Ognjenovic)
Türk Hava Yolları: Carlini, Şeyma Ercan, Aslı Kalaç, Özge Nur Çetiner, Ebrar Karakurt, Lynn (Berin Yıldırım, Polen Ünver, Ada Germen, Santana, Büşra Şahin, Nursevil Aydınlar, Hanife Nur Özaydınlı)
Setler: 25-20, 25-9, 25-15
Süre: 81 dakika (29, 24, 28)

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