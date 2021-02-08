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Voleybol
Haber Giriş: 08.02.2021 - 23:44 | Son Güncelleme:

VakıfBank: 3 - Eczacıbaşı VitrA: 0

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VakıfBank: 3 - Eczacıbaşı VitrA: 0
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Misli.com Sultanlar Ligi'nin 27. haftasında VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 mağlup etti.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - VakıfBank: 3 - Eczacıbaşı VitrA: 0
Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Erol Akbulut, Recep Karakoç
VakıfBank: Kübra Çalışkan, Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Haak, Bartsch (Ayça Aykaç, Guimaraes, Cansu Özbay, Gözde Yılmaz)
Eczacıbaşı VitrA: Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Elif Şahin, Hande Baladın, Ogbogu, Boskovic (Simge Şebnem Aköz, Fatma Yıldırım, Mirkovic, Melis Durul)
Setler: 25-19, 25-20, 25-18
Süre: 86 dakika (26, 32, 28)

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