VakıfBank 3-0 Karayolları
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. hafta maçında VakıfBank, Karayolları'nı 3-0 yendi.
Hakemler: Ramazan Demiröz, Mehmet Gül
VakıfBank: Maja, Gabi, Ayşe Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz, Tuğba Şenoğlu, Kübra Çalışkan (Gizem Örge, Haak, Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu)
Karayolları: Ezgi Akyaldız, Ezgi Kara, Tutku Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova, Havili, (Selin Navruz, Ayçin Akyol, Selis Selvi, Kübra Kegan, Doğa Diraz)
Setler: 25-16, 25-11, 25-10
Süre: 59 dakika (21,19,19)
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