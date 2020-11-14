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Voleybol
AA
Haber Giriş: 14.11.2020 - 17:48 | Son Güncelleme:

VakıfBank 3-0 Karayolları

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VakıfBank 3-0 Karayolları
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. hafta maçında VakıfBank, Karayolları'nı 3-0 yendi.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Ramazan Demiröz, Mehmet Gül

VakıfBank: Maja, Gabi, Ayşe Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz, Tuğba Şenoğlu, Kübra Çalışkan (Gizem Örge, Haak, Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu)

Karayolları: Ezgi Akyaldız, Ezgi Kara, Tutku Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova, Havili, (Selin Navruz, Ayçin Akyol, Selis Selvi, Kübra Kegan, Doğa Diraz)

Setler: 25-16, 25-11, 25-10

Süre: 59 dakika (21,19,19)

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