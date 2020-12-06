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Voleybol
AA
Haber Giriş: 06.12.2020 - 17:11 | Son Güncelleme:

VakıfBank 3-0 İlbank

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VakıfBank 3-0 İlbank
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında VakıfBank, sahasında İlbank'ı 3-0 mağlup etti

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Seçkin Yener, Recep Karakoç

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Ognjenovic, Bartsch-Hackley, Rasic, Gözde Yılmaz, Meliha İsmailoğlu (Gizem Örge, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Haak)

İlbank: Birgül Parlak, Ceren Karagöl, Mambru, Ezgi Arslan, Ceyda Durukan, Mori (Ceren Önal, Eylül Karadaş, Ceren Çınar, Yağmur Karaoğlu)

Setler: 25-15, 25-16, 25-17

Süre: 24, 26, 28 (78 dakika)

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