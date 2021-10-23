VakıfBank 3 - 0 Bolu Belediyespor (Maç özeti)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. hafta maçında VakıfBank, Bolu Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Tuncay Sevim, Uğur Ateş
VakıfBank: Guimaraes, Melis Gürkaynak, Haak, Derya Cebecioğlu, Ogbogu, Cansu Özbay (Ayça Aykaç, Tuğba Şenoğlu, Meryem Boz, Buket Gülübay)
Bolu Belediyespor: Burcu Şentürk, Naz Kambur, Ceren Baysal, Havlickova, Elif Uzun, Kharchenko (Özlem Güven, Irmak Gökçen, Çağla Salih, Dilara Yergün, Dilara Bağcı, Ece Kozdere, Şeyma Öztürk)
Setler: 25-19, 25-20, 25-17
Süre: 73 dakika (25, 25, 23)
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