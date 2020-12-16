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Voleybol
AA
Haber Giriş: 16.12.2020 - 19:16 | Son Güncelleme:

VakıfBank 3-0 Beylikdüzü Voleybol İhtisas

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VakıfBank 3-0 Beylikdüzü Voleybol İhtisas
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında VakıfBank, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Aylin Nazire Turnaoğlu, Uğur Ateş

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Rasic, Haak, Guimaraes (Gizem Örge Güner, Ayça Aykaç, Ayşe Melis Gürkaynak, Meliha İsmailoğlu, Gözde Yılmaz)

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Zekiye Ünal, Ceren Erdinç, Fatma İklimya Demir, Nazlı Polat, Gözde Nur Turan, (Buse Kaygısız, Açelya Ozman)

Setler: 25-11, 25-12, 25-15

Süre: 54 dakika (14, 22, 18)

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