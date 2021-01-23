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Voleybol
AA
Haber Giriş: 23.01.2021 - 16:33 | Son Güncelleme:

VakıfBank 3-0 Beşiktaş

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VakıfBank 3-0 Beşiktaş
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında VakıfBank, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında VakıfBank, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla VakıfBank, 24. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Beşiktaş ise 24. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Recep Karakoç, Aylin Turnaoğlu
VakıfBank: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Kübra Çalışkan (Gizem Örge, Gözde Yılmaz, Ognjenovic, Tuğba Şenoğlu, Melis Gürkaynak, Guimaraes)
Beşiktaş: Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Seray Altay, Derin Ezgi Taşdemir, Sude Pehlivan, Ezgi Dilik (Adlin Kaymaz)
Setler: 25-16, 25-14, 25-12
Süre: 63 dakika (19, 24, 20)

 

VakıfBank 3-0 Beşiktaş

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