MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriVakıfBank 2-3 Unet e-work Busto Arsizio
GeriVoleybol VakıfBank 2-3 Unet e-work Busto Arsizio
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Voleybol
AA
Haber Giriş: 17.03.2021 - 23:18 | Son Güncelleme:

VakıfBank 2-3 Unet e-work Busto Arsizio

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
VakıfBank 2-3 Unet e-work Busto Arsizio

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında VakıfBank, İtalya'nın Unet e-work Busto Arsizio takımına 3-2 yenildi.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 9. yarı finalini oynayan sarı-siyahlıların, bu sonuçla turnuvadaki 15 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Karşılaşmanın rövanşı, 24 Mart Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Koen Luts (Belçika), Pawel Burkiewicz (Polonya)

VakıfBank: Ognjenovic, Braga Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic (Ayça Aykaç, Gözde Yılmaz, Meliha İsmailoğlu, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Kübra Akman)

Unet e-work Busto Arsizio: Gennari, Stevanovic, Poulter, Gray, Olivotto, Mingardi (Leonardi, Piccinini)

Setler: 25-20, 25-17, 21-25, 13-25, 13-15

Süre: 106 dakika (23, 20, 24, 19, 20)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi