VakıfBank 2-3 Unet e-work Busto Arsizio
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında VakıfBank, İtalya'nın Unet e-work Busto Arsizio takımına 3-2 yenildi.
CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 9. yarı finalini oynayan sarı-siyahlıların, bu sonuçla turnuvadaki 15 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Karşılaşmanın rövanşı, 24 Mart Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Koen Luts (Belçika), Pawel Burkiewicz (Polonya)
VakıfBank: Ognjenovic, Braga Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic (Ayça Aykaç, Gözde Yılmaz, Meliha İsmailoğlu, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Kübra Akman)
Unet e-work Busto Arsizio: Gennari, Stevanovic, Poulter, Gray, Olivotto, Mingardi (Leonardi, Piccinini)
Setler: 25-20, 25-17, 21-25, 13-25, 13-15
Süre: 106 dakika (23, 20, 24, 19, 20)