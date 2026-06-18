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VakıfBank 11 oyuncusuyla yola devam ediyor!

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#Vakıfbank#Voleybol#Zehra Güneş
VakıfBank 11 oyuncusuyla yola devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 15:48

VakıfBank, 11 oyuncuyla 2026-2027 sezonunda da yola devam edileceğini duyurdu.

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VakıfBank, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına devam ederken, 11 oyuncusuyla yeni sezonda da yola devam edecek. Sarı siyahlılarda; orta oyuncu kaptan Zehra Güneş, smaçör Helena Cazaute, pasör Cansu Özbay, orta oyuncu Berka Buse Özden, libero Aleksandra Jegdic, orta oyuncu Deniz Uyanık libero Aylin Sarıoğlu Acar ve pasör çaprazı Tijana Boskovic’in sözleşmeleri uzatıldı.

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Smaçörler Marina Markova ve Katarina Dangubic’in sözleşmeleri devam ederken altyapıdan yetişen ve A Milli Takım kadrosunda yer alan Aylin Uysalcan da yeni sezonda A takım kadrosunda yer alacak. 16 yaşındaki pasör çaprazı, geçtiğimiz sezon çifte lisansla mücadele etmişti.

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#Vakıfbank#Voleybol#Zehra Güneş

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