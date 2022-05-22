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VakıfBank 5. şampiyonluk için sahada! Rakip Imoco Volley

#Vakıfbank#CEV#Imoco
VakıfBank 5. şampiyonluk için sahada Rakip Imoco Volley

Daha önce 4 kez kupayı kaldıran temsilcimiz Slovenya’da çıkacağı 8. finalinden de mutlu sonla ayrılmak istiyor. Sarı siyahlılar bugün de kazanırsa sezonun 5. kupasını kaldırmış olacak. TSİ 19.00’da başlayacak karşılaşmayı TRT Spor canlı yayınlayacak.

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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde bugün İtalyan ekibi Imoco Volley’i devirerek uluslararası başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor. Slovenya’nın başkenti Ljubljana’daki Stozice Spor Salonu’nda TSİ 19.00’da başlayacak karşılaşmayı TRT Spor canlı olarak yayınlayacak.

· Şampiyonlar Ligi’nde kupayı alan ilk Türk takımı olan ve toplamda 4 kez mutlu sona ulaşan temsilcimiz beşinci şampiyonluk için sahaya çıkacak.

· 2001’den itibaren uygulanan yeni formatta 4 kezle Volley Bergamo ile kupayı en çok alan takım olan VakıfBank bugün kazanırsa zirveye çıkacak.

GUIDETTI İLE 22 KUPA

· SarI siyahlılar bugün şampiyon olursa başantrenörü Giovanni Guidetti ile 14. sezonunda uluslararası arenada 9, toplamda 23. kupasını kazanacak.

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· VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi tarihinde 4. kez karşılaşacağı son şampiyon Imoco Volley’e karşı rekabette 2-1 önde bulunuyor.

· Bu sezon FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, Kupa Voley, Şampiyonlar Kupası ve Sultanlar Ligi’nde şampiyon olan VakıfBank beşinci kupasını arıyor.

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#Vakıfbank#CEV#Imoco

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