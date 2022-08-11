Vaduz'a elenen Konyaspor'da İlhan Palut: Kabul edilemez bir skor

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Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Lihtenştayn temsilcisi Vaduz’a 4-2 mağlup oldukları maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Turu geçmek istediklerini fakat üzgün olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan İlhan Palut, “4-2 yenildik. Son derece kabul edilemez bir skor ve eleniş. Bize güvenen insanlardan, camiamızdan takımım adına özür diliyorum, en başta elendiğimiz sonra onları böyle bir skorla muhatap ettiğimiz için. Evet bundan sonrası için klasiktir; ama doğrudur ayağa kalkmaya çalışacağız. Çok çabuk toparlanacağız ve ligimize bakacağız. Önemsiz mi? Asla değil. İki, üç cümleyle geçirilecek bir durum mu? Değil. Ama şu anda yapacak başka da bir şeyimiz yok. Birbirimize sarılarak ayağa kalkmaya çalışacağız” dedi.

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“Bir şekilde oyuncularımıza güveneceğiz”



Palut, son lig maçındaki 11'den 5 oyuncun bu maçın ilk 11'inde yer almadığı ile ilgili soruya, ''Böyle bir fikstür ve üzerine yolculuklar yaptık. Biliyorsunuz artık bütün mesafeler ölçülebiliyor. Bazı oyuncularımızın artık bir maçı daha 90 dakika oynamaya fiziksel manada tahammülleri kalmamıştır. Sahada 11'de görev verdiğim 4-5 oyuncu da bu konumdaydı. En azından sahaya yeni bir enerji katmak istedim. Çünkü bu sık maç periyodunda geçen de bahsettim. Bir şekilde oyuncularımıza güveneceğiz. Onlardan verim almaya çalışacağız. ‘Takımın alıştığı ana kadrodan ayrıldığı zaman performansında bir değişme oldu mu?' diye bu soruyu düzenlersek, evet ama bu bahsettiğimiz oyuncular bizim beklediğimiz 90 dakikalık performansı gösterebilecek durumda fizik olarak değillerdi. Ondan böyle bir karar aldım. Bu sorunun ucu açıktır ama buna mecburdum” ifadelerini kullandı.

“Futbolda her şey var”



Maçta 1-1'den sonra takımın düştüğü ve yeni bir stoper transferiyle ilgili soruya ise Palut, ''Ben 1-1'den öte, 2-1'le alakalı o bahsettiğim düşüşü gördüm. Ama ikinci yarının geneline baktığımız zaman gene çok pozisyonlar bulduk. Oyunu bırakmadık ama 3. golden sonra iyice riskler aldık ve oyunun disiplininden koptuk. Futbolda her şey var. Disiplini korumak lazım ama bazı skorlar size erken risklerde aldırabiliyor. Onun da etkilerini gördüğümüzü söyleyebilirim. Bu konu yönetimle konuşacağımız bir konu. Ama oyuncuların maç performansları bizim sezonluk planlarımız üzerinde çok fazla etki taşımıyor. Sezonluk planımız var. O bahsettiğiniz mevkide Türk oyuncu kullanmak istiyoruz bir kere. Çünkü biliyorsunuz 3 Türk oynatma durumumuz var. Bu noktada da pazar son derece dar. Elimizdeki oyunculara bir şekilde güveneceğiz” şeklinde konuştu.



“Zeminin bozuk olması Vaduz'dan 4 gol yememizi açıklayamaz”



Zeminle alakalı hiçbir özürlerinin olmadığını kaydeden Palut, “Rakibimiz bizim kadar pas yapan bir takım olmasa da onları da bu sahada bir şekilde hayatlarında ilk defa geldikleri bir ortama çıktılar, mücadele ettiler. Belki çok göze hoş gelen bir oyun oynamadılar ama mücadele ettiler, savaştılar. Hiç atmadığımız kadar direkt top attık ama asla ve asla zeminin bugün biraz bozuk olması bizim Vaduz'dan 4 gol yememizi açıklayamaz. Zemine geldiğimiz zaman yoğun çalışmalarla eski haline döner. İyi zeminlerde futbol oynamak da, bu futbolu izlemek de çok daha keyifli" diye konuştu.

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Allesandro Mangiarratti: “Tur atladığımız için çok mutluyuz”

Lihtenştayn temsilcisi Vaduz Teknik Direktörü Allesandro Mangiarratti, Konyaspor karşısında turu atladıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.



Vaduz Teknik Direktörü Allesandro Mangiarratti, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Konyaspor'u 4-2 mağlup ettikleri maça ilişkin açıklamalarda bulundu. Oyun planına sadık kaldıklarını ve özverili oyunla galibiyeti elde ettiklerini söyledi. Mangiarratti, Konyaspor'un tecrübeleri bir takım olduğunu ve mücadelenin dozunun yüksek olduğunu kaydederek, "Buradan galibiyetle turu atladığımız için çok mutluyuz. Oyuncularım da böyle bir maçtan galibiyet elde ettiği için çok sevinçliler" dedi.



Mangiarratti, takımının şehrin sokaklarında antrenman yapmasına ilişkin soruya, "Genelde bu tarz antrenmanları yapıyoruz. Oyuncularım hem şehri görüyorlar hem de antrenman yapmış oluyorlar. Sokaklarda koştular, otelde yatmak yerine bu daha iyi oluyor" cevabını verdi.



Konya'da iyi karşılandıklarını, büyük bir statta ve atmosferde oynamaktan sevinç duyduklarını anlatan Mangiarratti, "Taraftarın alkışlamalarından da kıvanç duyduk. Şimdi üzerimizde büyük bir sorumluluk var. Pazar günü önemli bir maça çıkacağız. Bunun hazırlıklarını başlayacağız" şeklinde konuştu.