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Canlı Anlatım: Vaduz Konyaspor maçı

Güncelleme: 30 dk önce

#Vaduz#Konyaspor#Uefa Avrupa Ligi 3. Eleme
Canlı Anlatım: Vaduz Konyaspor maçı

Vaduz ile Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda kozlarını paylaşıyor. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

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Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. tur ilk maçında Vaduz ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

İlk yarı oynanıyor

Vaduz: 0

Konyaspor: 0

Goller

İLK 11'LER

Vaduz: Büchel, Gasser, Isik, Traber, Fehr, Dobras, Gajic, Goelzer, Hasler, Sutter, Tunahan Çiçek.

Konyaspor: Sehic, Guilherme, Calvo, Adil Demirbağ, Ahmet Oğuz, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Amilton, Rahmanovic, Michalak, Muhammet Demir.

KADRODAN ÇIKARILDI

Konyaspor, Zymer Bytyqi'nin yaşadığı sindirim sistemi enfeksiyonu ve yüksek ateş nedeniyle Vaduz maçının kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.

VADUZ KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Vaduz Konyaspor maçı bu akşam Rheinpark Stadı'nda saat 21.00'de başladı. Mücadele, A Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

RÖVANŞ 11 AĞUSTOS’TA

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İlk maçtan tur kapısını aralamak isteyen Konyaspor, rövanşı ise 11 Ağustos’ta kendi evinde oynayacak. Konyaspor, Vaduz’u elemesi halinde Play-Off turunda Neftçi-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Teknik direktör İlhan Palut, kritik maçta takımın yıldız isimleri Amir Hadziahmetovic, Zymer Bytqyi ve Michalak’a çok güveniyor.

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#Vaduz#Konyaspor#Uefa Avrupa Ligi 3. Eleme

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