Vaclav Cerny: "Türkiye maçı bizim için küçük bir final..."

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Takımda morallerin yüksek olduğunu ifade eden Vaclav Cerny, "Yarın çok önemli bir maça çıkacağız. Gerçekten kazanmak istiyoruz. Hepimiz birlikte oynayarak kazanmak istiyoruz. Ben son Avrupa Şampiyonası’na oynamamıştım. Yarın her şeyi artık bir sonuca bağlanacağız. Gruptan çıkıp, çıkmayacağımızı göreceğiz. O yüzden önemli" diye konuştu.



"Bizim için küçük bir final olacak"

Türkiye’ye karşı oynadıkları son maçta attığı golün hatırlatılması üzerine 26 yaşındaki futbolcu, "O golü görmüş müydünüz? Şahsen eseri atılmış bir goldü. Bu maç bambaşka bir maç olacak. Geçmişte Türkiye’ye karşı aldığımız neticelerin yarınki maça etkisi yok. Yarınki maç önemli. Bizim için küçük bir final olacak" şeklinde konuştu.

2008 ve 2016 yıllarındaki Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’ye kaybettikleri maçların sorulması üzerine ise Vaclav Cerny, "2008’i daha fazla hatırlıyorum. O maçı izledim. Penaltılar kalacaktı, berabereydi, üzüldüm" dedi.

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Cerny ayrıca, Hamburg'da daha önce oynamalarının kendileri için bir avantaj olabileceğini de sözlerine ekledi.