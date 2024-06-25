×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Vaclav Cerny: "Türkiye maçı bizim için küçük bir final..."

Güncelleme Tarihi:

#EURO 2024#Vaclav Cerny#A Milli Takım
Vaclav Cerny: Türkiye maçı bizim için küçük bir final...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 17:15

Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te F Grubu 3. ve son maçında A Milli Takımımız, yarın TSİ 22.00’de Volkspark Stadyumu'nda Çekya ile mücadele edecek. Bu karşılaşma öncesinde Çek futbolcu Vaclav Cerny, stattaki basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Takımda morallerin yüksek olduğunu ifade eden Vaclav Cerny, "Yarın çok önemli bir maça çıkacağız. Gerçekten kazanmak istiyoruz. Hepimiz birlikte oynayarak kazanmak istiyoruz. Ben son Avrupa Şampiyonası’na oynamamıştım. Yarın her şeyi artık bir sonuca bağlanacağız. Gruptan çıkıp, çıkmayacağımızı göreceğiz. O yüzden önemli" diye konuştu.

"Bizim için küçük bir final olacak"

Türkiye’ye karşı oynadıkları son maçta attığı golün hatırlatılması üzerine 26 yaşındaki futbolcu, "O golü görmüş müydünüz? Şahsen eseri atılmış bir goldü. Bu maç bambaşka bir maç olacak. Geçmişte Türkiye’ye karşı aldığımız neticelerin yarınki maça etkisi yok. Yarınki maç önemli. Bizim için küçük bir final olacak" şeklinde konuştu.

Gözden KaçmasınTomas Soucekten Arda Güler ve Hakan Çalhanoğluya övgüler Durdurmamız lazım...Tomas Soucek'ten Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu'ya övgüler! "Durdurmamız lazım..."Haberi görüntüle

2008 ve 2016 yıllarındaki Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’ye kaybettikleri maçların sorulması üzerine ise Vaclav Cerny, "2008’i daha fazla hatırlıyorum. O maçı izledim. Penaltılar kalacaktı, berabereydi, üzüldüm" dedi.

Haberin Devamı

Cerny ayrıca, Hamburg'da daha önce oynamalarının kendileri için bir avantaj olabileceğini de sözlerine ekledi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#EURO 2024#Vaclav Cerny#A Milli Takım

BAKMADAN GEÇME!