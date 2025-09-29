×
Vaclav Cerny, Beşiktaş'ta hesabı açtı! Kocaelispor kalecisinden büyük hata...

Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2025 21:02

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u konuk eden Beşiktaş'ta Vaclav Cerny, kaleci Jovanovic'in büyük hatasında siyah-beyazlı forma ile ilk golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, Rafa Silva, Vaclav Cerny ve Jota Silva’nın golleriyle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

DOLMABAHÇE'DE YOLA KAYIPSIZ DEVAM

Gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi moral depolayan Kartal, aynı zamanda evindeki iyi gidişatını da sürdürdü. Beşiktaş, bu sezon rakiplerini konuk ettiği 3 karşılaşmayı da kazandı.

Siyah-beyazlılar, ligin 2. haftasında Tüpraş Stadyumu’nda Eyüpspor’u ve 5. haftada Başakşehir’i 2-1’lik skorlarla mağlup etmişti.

RAFA SERİYE BAĞLADI 

Hafta içi Kayseri'de 3 gol birden atarak, kariyerinde ilk kez hat-trick yapan Rafa Silva, Kocaelispor maçını da boş geçmedi. Karşılaşmanın 4. dakikasında Tammy Abraham'ın pasında altıpas üzerinden topu ağlara gönderen Portekizli, böylelikle ligde 6 mücadelede 5 gole ulaştı.

Rafa Silva, bu sezon tüm kulvarlarda ise 12 karşılaşmada 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

KALECİDEN BÜYÜK HATA, CERNY'DEN SİFTAH

Sergen Yalçın'ın öğrencileri, karşılaşmanın 10. dakikasında ise 2-0 öne geçti. Wilfred Ndidi’nin yarı saha çizgisi üzerinden kafayla savunmanın arkasına attığı pasta kaleci Aleksandar Jovanovic’in büyük hatasında topu önünde bulan Vaclav Cerny, kale önünde boş kaleye meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Yaz transfer döneminde transfer edilen Çek futbolcu, siyah-beyazlı forma ile ilk golünü Dolmabahçe'de atmış oldu. 27 yaşındaki futbolcunun, 2-1 kazanılan Başakşehir maçında da 1 asisti bulunuyor.

Öte yandan golden hemen önce ceza alanı dışında topa eliyle dokunan Kocaelispor file bekçisi Jovanovic, golün ardından sarı kart gördü.

