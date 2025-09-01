Vaclav Cerny, Beşiktaş için İstanbul'da!

Haberin Devamı

Geçtiğimiz günlerde Ole Gunnar Solskjaer'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş, Vaclav Cerny'de mutlu sona ulaştı.

'SİZİN İÇİN GELİYORUM'

Transferi sosyal medya hebasından duyuran Beşiktaş, yıldız futbolcunun uçaktan bir videosunu paylaştı. Cerny, taraftara seslenerek 'Kara kartal beni bekleyin sizin için geliyorum' ifadelerini kullandı.

🦅 Cerny, Beşiktaş için geliyor pic.twitter.com/FkYehbg9Ox — Spor Arena (@sporarena) September 1, 2025

İSTANBUL'A GELDİ

Alman ekibi ile anlaşmaya varılmasının ardından 27 yaşındaki kanat oyuncusu, İstanbul’a gelmek üzere yola çıktı. Çekyalı futbolcuyu taşıyan uçak 23.45 sıralarında İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

Vaclac Cerny, "Burada oynamak için sabırsızlıkla bekliyorum. Burada olmak bana çok şey ifade ediyor" açıklamasında bulundu.

Cerny’nin yarın sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.