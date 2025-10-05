Vítor Pereira - Ferdi Kadıoğlu düellosunda kazanan çıkmadı!

Haberin Devamı

Wolverhampton ile Brighton, İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında kozlarını paylaştı.

Molineux Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Mücadelenin 21. dakikasında Wolves, Verbruggen'in kalesine kalesine gönderdiği golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda ise Jan Paul van Hacke skora eşitlik getirdi ve takımlar puanları paylaştı.

Öte yandan Wolves'ta teknik direktör Vitor Pereira, maçın henüz 21. dakikasında şiddetli itirazdan dolayı kırmızı kart gördü.

Brighton'da da milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Wolves 2, Brighton ise 9 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Turuncular, Sunderland deplasmanına konuk olacak. Brighton ise evinde Newcastle United ile karşılaşacak.

