×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Vítor Pereira - Ferdi Kadıoğlu düellosunda kazanan çıkmadı!

Güncelleme Tarihi:

#Premier Lig#Ferdi Kadıoğlu#Vitor Perreira
Vítor Pereira - Ferdi Kadıoğlu düellosunda kazanan çıkmadı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2025 18:51

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton ile milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton 1-1 berabere kaldı.

Haberin Devamı

Wolverhampton ile Brighton, İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında kozlarını paylaştı. 

Molineux Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. 

Mücadelenin 21. dakikasında Wolves, Verbruggen'in kalesine kalesine gönderdiği golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda ise Jan Paul van Hacke skora eşitlik getirdi ve takımlar puanları paylaştı. 

Öte yandan Wolves'ta teknik direktör Vitor Pereira, maçın henüz 21. dakikasında şiddetli itirazdan dolayı kırmızı kart gördü.

Brighton'da da milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. 

Bu sonucun ardından Wolves 2, Brighton ise 9 puana yükseldi. 

Ligin gelecek haftasında Turuncular, Sunderland deplasmanına konuk olacak. Brighton ise evinde Newcastle United ile karşılaşacak. 

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Premier Lig#Ferdi Kadıoğlu#Vitor Perreira

BAKMADAN GEÇME!